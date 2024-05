La guerre à Gaza au coeur de l'édition 2024 des prix Pulitzer

La guerre à Gaza a été au coeur des prix Pulitzer attribués lundi, les récompenses annuelles de la presse et de la littérature américaines décernant une mention spéciale aux journalistes couvrant le conflit entre Israël et le Hamas.

Le New York Times a remporté un prix Pulitzer du journalisme international "pour sa couverture vaste et révélatrice de l'attaque létale du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre" ainsi que pour sa couverture "de la réponse massive et meurtrière des forces armées israéliennes".

L'agence de presse Reuters a remporté un prix dans la catégorie photographie d'actualité pour sa couverture "brute et immédiate" de l'attaque du 7 octobre et des représailles d'Israël.