La sculpture du "roi Balthazar", en provenance de Milan, exposée à la KBR

"L'exposition de cette sculpture offre ainsi une occasion unique au public d'admirer cette représentation du roi mage Balthazar hors du retable. Entièrement sculpté en ronde bosse (soit en trois dimensions), le mage est coiffé d'une couronne et vêtu d'un somptueux pourpoint de draps de damas brochés d'or dont les bords sont ornés d'étoffes en relief", souligne la Bibliothèque royale.

À l'occasion de l'Épiphanie et pour célébrer le dernier week-end d'ouverture du musée (les 6 et 7 janvier), d'autres "trésors" seront à découvrir pour les curieux et curieuses. Les manuscrits de la "Rijmbijbel" de Jacob van Maerlant, de l'évangile d'Echternach et de la généalogie de Pierre de Poitiers, seront exposés et ouverts aux pages où figure une miniature illustrant l'histoire biblique de l'origine de l'Épiphanie. Le public pourra également prendre part à une visite guidée avec la conservatrice Ann Kelders qui abordera, entre autres, les origines de cette fête.