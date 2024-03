L'actrice Juliette Binoche, nouvelle présidente de l'Académie européenne du cinéma

La réalisatrice polonaise se dit ravie que Juliette Binoche, qui a joué dans plus de 60 longs métrages et remporté de nombreuses distinctions, prenne la relève. "Savoir que Juliette Binoche est prête à prendre le relais me conforte dans le sentiment qu'il s'agit d'une décision prise au bon moment. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur successeur", a-t-elle réagi.

L'Académie européenne du cinéma a été fondée en 1989 à Berlin, en Allemagne. Elle soutient, mais aussi rassemble ses 4.600 membres et promeut le septième art. "Ses objectifs sont de diffuser des connaissances et de sensibiliser le public", quel que soit son âge, au cinéma européen. Elle facilite en outre les débats cruciaux au sein de l'industrie.