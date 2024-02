Le bassiste de Bob Marley & The Wailers, Aston "Familyman" Barrett, est décédé

Né le 22 novembre 1946 à Kingston, en Jamaïque, Aston Barrett était "un pionnier, un mentor et surtout un véritable père de famille", écrivent les Wailers sur Facebook. Son surnom "Familyman" vient du fait qu'il aurait plusieurs dizaines d'enfants.

"Le monde a non seulement perdu un musicien iconique et l'épine dorsale des Wailers mais aussi un être humain remarquable dont l'héritage est aussi immense que son talent", a salué le groupe reggae sur le réseau social. "La musique d'Aston a apporté de la joie à des millions (de personnes) et son influence sur le reggae est sans commune mesure. Il était un homme de peu de mots mais ses paroles étaient empreintes de sagesse, de gentillesse et d'amour. Ses lignes de basse n'étaient pas seulement le fondement de la musique des Wailers mais aussi le battement d'un genre qui a touché les coeurs de par le globe".

Les Wailers ont demandé à ce que leur intimité et celle de la famille de Familyman soit respectée.