Le film chinois "Black Dog" récompensé à Un Certain regard

"Black Dog", histoire d'amitié entre un chien errant et un agent chargé de les éliminer en Chine, a reçu vendredi le prix Un Certain regard, nom d'une section parallèle cannoise.

Très connu en Chine, Guan Hu est l'auteur de quelques-uns des plus gros succès de ces dernières années comme l'épopée guerrière "La brigade des 800" (2021).

Il est revenu à ses racines indé avec "Black Dog", qui se déroule juste avant l'ouverture des JO de 2008, et traite indirectement des hordes de chiens abandonnés en amont.

"Quand on fait des films un peu plus intimes, il y a moins de pression, ça devient des films plus sincères", a-t-il expliqué à l'AFP à Cannes.

Le film a aussi été cité vendredi dans un palmarès un peu spécial: celui de la Palm Dog, qui a récompensé du grand prix du jury, le 2e trophée le plus important, Xin, femelle Jack Russell croisée lévrier et deuxième personnage du film.