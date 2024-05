Le long-métrage belge "Julie Keeps Quiet" doublement récompensé

Le premier long métrage du réalisateur belge Leonardo van Dijl, "Julie Keeps Quiet" a remporté deux prix au Festival de Cannes mercredi soir, a annoncé le Fonds audiovisuel flamand. Le film avait été présenté en avant-première mondiale samedi dernier dans le cadre de la Semaine de la Critique, section parallèle du festival dédiée aux premiers et deuxièmes films.

Lors de la cérémonie de remise des prix de la Semaine de la critique, le film a été récompensé par le prix de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), ainsi que le prix de la Fondation Gan, destiné à soutenir sa sortie en salles en France.

Coproduction des Films du Fleuve, la maison de production des frères Dardenne, "Julie Keeps Quiet" propose une plongée dans le monde des sports de compétition, et plus particulièrement dans celui du tennis. Le film a pour personnage principal Julie, une jeune joueuse, sous l'emprise de son coach, dont elle tait les abus.