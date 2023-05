L'exposition "Bond in Motion" à Bruxelles joue les prolongations

L'exposition "Bond in Motion" consacrée à James Bond est prolongée jusqu'au 25 juin 2023 au Palais 1 de Brussels Expo, annonce mercredi son organisateur, Stéphane Pisane, dans un communiqué de presse. Initialement, elle devait se clôturer le 14 mai 2023.

"La présence d'un nombreux public belge et étranger à l'expo montre combien James Bond est populaire. Le nombre de visiteurs ne décline pas et le bouche-à-oreille continue à très bien fonctionner. C'est ce qui nous a incité à prolonger l'expo afin de donner la chance à ceux, fans de 007 ou simples passionnés de cinéma ou d'objets rares, de venir découvrir Bond in Motion", a ajouté Stéphane Pisane.

Depuis les vacances de Pâques flamandes, un quizz destiné aux enfants de six à 12 ans a été imaginé et il est toujours possible d'y participer durant les vacances de printemps, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 14 mai 2023.