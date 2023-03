"Los reyes del Mundo", un "road movie" à la colombienne

Lauréat du Coquillage d'Or au Festival de San Sebastian à l'automne, il s'agit du troisième long métrage de Laura Mora, elle-même victime de la violence qui ensanglante son pays depuis plus d'un demi-siècle.

Des jeunes des quartiers pauvres de Medellin traversent la Colombie pour aller réclamer un lopin de terre: "Los reyes del Mundo", qui sort sur les écrans mercredi en France, est un "road movie" à la colombienne, épique et âpre.

"La Colombie est un pays très complexé: il y a cette idée, surtout dans les milieux les plus conservateurs, que nous devons donner une bonne image. Mais l'art n'a pas à le faire", a déclaré à l'AFP la cinéaste, avant de présenter son film au festival Cinelatino, prévu jusqu'au 2 avril à Toulouse.

Fille d'une psychanalyste et d'un avocat, Laura Mora a passé son adolescence, dans les années 1990, à Medellin, l'une des villes alors les plus dangereuses du monde, où le baron de la drogue Pablo Escobar semait la terreur et la mort.

Elle voit son père tomber sous les balles d'un tueur à gages en 2002, alors qu'elle n'a que 21 ans. Dévastée par la douleur, elle part en Australie, étudie le cinéma et entreprend une thérapie.