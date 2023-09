Migrants: l'Europe "perd ses convictions", juge la réalisatrice Agnieszka Holland

La réalisatrice de 74 ans est en lice pour le Lion d'Or de la Mostra avec "Green Border", un film de deux heures trente en noir et blanc, sans concession sur le sort de migrants ballottés entre la Pologne et le Bélarus en 2021.

Le film, qui montre des garde-frontières, des humanitaires et des migrants pris dans un jeu diplomatique qui les dépasse entre le Bélarus et l'Union européenne, veut "rendre justice et donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence", a-t-elle poursuivi.

Elle a vécu entre l'Allemagne, la Pologne et la France, où elle s'était établie en 1981, après la déclaration de l'état de guerre en Pologne, avant de s'installer aux Etats-Unis, où elle a réalisé des épisodes de séries à succès comme "The Wire", "The Killing", "House of cards"...