Montmartre (en)chanté!: visite du quartier parisien en chansons

"Je ne peux plus m'arrêter de pleurer quand j'entends une voix comme la sienne", lance Nicki Dorman, retraitée sud-africaine de 70 ans, en écoutant Veronica Antonelli dans les rues du quartier parisien de Montmartre, qu'elle fait visiter en chansons.

Parmi le groupe, Nicki Dorman et son mari Keith on encore Olga Shangina, photographe de 36 ans qui vient de Moscou. "Je m'adapte et fais donc la visite aussi en anglais", dit Veronica Antonelli à l'AFP.

Le parcours commence et le groupe est guidé par les ailes rouge vif de la soprano jusqu'à la crypte du Martyrium de Saint-Denis.

"Voici un endroit important. C'est ici que les sept compagnons ont fait +Le Voeu de Montmartre+ et ont fondé l'ordre des Jésuites", explique la guide avant d'entonner "Ave Maria" entre les murs de la bâtisse.