Musique et régimes autoritaires, un désaccord majeur

Dans cette république russe du Caucase, souvent épinglée pour des atteintes aux libertés et aux droits des minorités LGBTQ, le tempo des chants et musiques devra désormais être compris entre 80 et 116 battements par minute (BPM), excluant de fait la techno dans toutes ses variantes (house, trance, electro...).

"La musique moderne a souvent été vue comme un péril par certains régimes parce qu'elle donne l'illusion de pouvoir contrôler les masses et de pervertir les moeurs", observe Steven Jezo-Vannier, auteur spécialiste de musique et de contre-culture. "On a vu ça avec le rock dans les années 60 et on a retrouvé ça avec le metal, le rap et la musique électronique".

Selon l'ONG Freemuse, qui recense les atteintes à l'expression culturelle dans le monde, la musique est l'art le plus communément pris pour cible par les autorités, devant les arts visuels et les films, avec 385 cas de censure répertoriés en 2021 dans 58 pays et en ligne.

Ces tentatives de mise au pas peuvent prendre des formes extrêmes comme l'interdiction pure et simple décrétée par les talibans en 2021 lors de leur retour au pouvoir en Afghanistan.