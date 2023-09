New York s'offre un centre d'arts du spectacle sur le site du 11-Septembre

Deux jours après le 22e anniversaire des attentats jihadistes du 11-Septembre, New York a inauguré un nouveau centre d'arts du spectacle sur le site des attaques, dernière étape de la renaissance de ce quartier meurtri de Manhattan.

La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, le maire de la mégapole Eric Adams, l'un de ses prédécesseurs Michael Bloomberg, et le milliardaire Ron Perelman, qui a donné son nom au centre d'arts vivants, ont tenu ensemble -- plutôt que coupé -- un gros ruban d'inauguration.

Il s'agit de la dernière étape de la reconstruction de la pointe sud de Manhattan où se dressaient, jusqu'au 11 septembre 2001, les deux tours jumelles du World Trade Center.

On y trouve à la place deux impressionnants bassins en guise de mémorial, un gigantesque musée du souvenir et un ensemble de gratte-ciel, dont la tour géante One World Trade Center (WTC).

Le bâtiment, un cube de verre, béton, acier et marbre, a été construit pendant des années au pied du nouveau WTC.