Près de 67.000 visiteurs se sont rendus à la 69e édition de la Brafa

La foire d'art est organisée chaque année pour les amateurs d'arts et les collectionneurs. Cette année, 130 galeries d'art internationales se sont ainsi rendues dans les palais 3 et 4 de Brussels Expo sur le site du Heysel. La foire d'art couvrait une superficie de 21.000 mètres carrés et proposait aux collectionneurs et aux amateurs, entre autres, de l'art classique et moderne, de l'art tribal, des bijoux, des sculptures, ou de l'orfèvrerie.

Les organisateurs affirment que de nombreuses ventes ont été réalisées. En ce qui concerne les peintures classiques, le tableau "Une Kermesse" du peintre néerlandais Martin van Cleve, connu pour ses représentations de la vie quotidienne dans la campagne flamande a par exemple été adjugé pour environ 150.000 euros.