"Quelque chose de spécial": après 50 ans de carrière, Umberto Tozzi va faire ses adieux à la scène, nous l'avons rencontré

2.000 concerts à travers le monde, 80 millions de disques vendus,… À 72 ans, Umberto Tozzi s'apprête à faire ses adieux à la scène. Fin d'année, il entamera une dernière tournée sur trois continents: l'Amérique, l'Océanie et l'Europe. Et au milieu de tout cela, le chanteur n'oublie pas le public belge qu'il affectionne particulièrement: "À chaque fois que je viens en Belgique, le public est fantastique. Il y a aussi beaucoup d'Italiens qui vivent en Belgique et qui viennent me voir en concert. C'est quelque chose de vraiment agréable."

Plusieurs de ses titres ont traversé les années. De Gloria à Gente di mare en passant pas Tu. Et n'oublions pas l'indétrônable Ti amo. Nous avons demandé à l'interprète combien d'histoires d'amour ont débuté sur cette chanson. Il rit et répond: "Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je pense que cette chanson a fait exploser le cœur de beaucoup de personnes."