Sur les podiums et dans les clubs, Berlin enchaîné, Berlin libéré

A chacune de ses virées à Berlin, Ronen Shaham ressent la même bouffée de liberté, qui lui permet de troquer ses habits d'informaticien pour un style beaucoup plus personnel : top en résille, collier à rivets et jupe fendue.

Ce "fetishwear" a ses boutiques, ses créateurs, ses soirées et occupe une place de choix dans les deux grandes fêtes de l'été : la Technoparade, qui s'est déroulée début juillet, et la Marche des fiertés, l'une des plus grandes d'Europe, qui se tient samedi.

C'est cette période estivale qu'ont choisie Ronen Shaham et sa compagne Lulu Neel, installés à Los Angeles, pour un nouveau séjour à Berlin. La ville les a séduits il y a trois ans quand ils y ont découvert la communauté de clubbers "les mieux habillés que j'ai jamais vus", raconte Lulu.

"Je voulais être habillée comme ça", raconte la jeune femme, spécialiste en création graphique 3D. Ce soir-là, venue assister à un défilé organisé par le jeune label de clubbing The Code, elle porte autour du cou une corde noire parée d'anneaux métalliques tombant sur le décolleté de sa robe à fines bretelles.