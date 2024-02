Un tableau de Van Gogh à vendre lors d'un salon des antiquités et de l'art à Maastricht

Le tableau "Tête d'une vieille paysanne au chapeau blanc" (Kop van een oude boerin met witte muts) de Vincent van Gogh sera mis en vente à la prochaine TEFAF, la grande foire annuelle d'art et d'antiquités de Maastricht. La peinture à l'huile sur toile et panneau mesure 63 cm sur 48 cm et a vraisemblablement été réalisée en 1884.