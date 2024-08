Des audiences en or pour la RTBF durant les JO

Au total, 3.111.382 Belges francophones ont assisté à au moins une seconde de ces Jeux. Et le public était autant féminin que masculin.

"En moyenne, 143.138 téléspectateurs ont suivi l'ensemble du dispositif de la RTBF (les deux cérémonies, les épreuves, le magazine), soit une part d'audience de 22,3%, supérieure aux scores relevés lors des précédentes éditions (16,3% à Tokyo, 14,4% à Rio et 18,3% à Londres)", détaille le service public dans un communiqué.

"Sans surprise, les stars belges ont attiré le plus de monde. Nafi Thiam truste les premières places, notamment lors de son 800 mètres décisif (532.579 téléspectateurs). Fabio Van den Bossche, médaillé de bronze en cyclisme sur piste, a séduit 341.819 téléspectateurs lors de ses derniers tours de course, alors que le match de basket féminin Belgique-France a passionné 326.301 téléspectateurs entre 21h00 et 23h00", développe la RTBF.

La cérémonie de clôture au Stade de France a quant à elle accaparé une part d'audience de 37,9%. Un score là aussi supérieur aux trois dernières éditions.

Les exploits sportifs belges et autres ont également attiré du monde sur les plateformes numériques de la RTBF. Auvio a ainsi cumulé 3,7 millions de visions tandis que RTBF Actus en a recensé deux millions durant la quinzaine, tant en live qu'en replay.