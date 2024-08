Une ASBL liégeoise recherche des familles d'accueil pour chiens guides

L'ASBL Entrevues se donne pour mission d'améliorer la mobilité des personnes déficientes visuelles, notamment grâce à la formation de chiens guides. Chaque année, une vingtaine de familles accueillent des chiots en vue de leur formation au cours des deux premières années de leur vie.

La procédure se déroule en deux étapes, d'abord l'accueil d'une durée d'un an à un an et demi au cours duquel la famille sera chargée de familiariser le chiot à un maximum d'environnements. Ensuite, la formation de l'animal d'une durée de 6 à 8 mois pour lui apprendre son futur rôle de guide. Au terme de ce parcours, vers l'âge de 2 ans, le chien sera mis à la disposition d'une personne déficiente visuelle.