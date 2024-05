Test Google Pixel 8A: ce smartphone est sans doute le meilleur rapport qualité-prix du printemps

Google secoue le marché belge avec le Pixel 8A, un smartphone à "bon prix" de 549€, qui mêle innovation et accessibilité. Lancé moins d'un an après l'arrivée de la marque en Belgique, ce modèle promet une expérience utilisateur fluide et intégrée, soutenue par sept ans de mises à jour. Est-ce le meilleur rapport qualité-prix du moment ? Plongeons dans les détails de cette nouvelle offre.

Il ne faut jamais sous-estimer la partie logicielle, donc l'interface qui fait tourner le smartphone, quand on doit en choisir un nouveau. On a souvent tendance à regarder la fiche technique, toujours mise en avant dans les magasins, en ligne ou hors ligne: c'est une erreur, car dès les 250€, vous aurez probablement un appareil assez fluide si vos besoins sont standards. Et on néglige le logiciel, or celui-ci est essentiel pour deux raisons:

Présent sur le marché belge du smartphone depuis moins d'un an, Google vient de sortir son 3e smartphone, le Pixal 8A. Il s'agit de la traditionnelle déclinaison "bon prix" des modèles 8 et 8 Pro sortis en octobre dernier (c'est donc la première fois qu'un Pixel 'A' est commercialisé dans notre pays). Car oui, 549€ pour un smartphone avec des qualités souvent inédites, c'est un bon prix - même si dans l'absolu, il existe de bons smartphones à partir de 250€ environ.

Un matériel plus standard

A 549€, il est logique d'avoir un smartphone avec certains compromis par rapport au haut de gamme (souvent plus de 1.000€). Le Pixel 8A n'est donc pas le plus puissant avec son Tensor G3, même s'il s'agit de la même puce que le Pixel 8 Pro (seuls les jeux vidéos les plus gourmands pourraient ne pas tourner avec le maximum de détails). Son châssis n'a pas les bordures d'écran les plus fines, mais c'est un détail (et en contrepartie, vous avez l'étanchéité certifiée IP67):

© RTL info

Ses photos ne seront pas les meilleures (car il n'y a pas de téléobjectif pour le zoom, notamment), mais Google maîtrise tellement le sujet que vous ne serez jamais déçu par son capteur principal de 64 MP, surtout dans cette gamme de prix. Son écran OLED de 6,1" n'est pas le plus grand, ni le plus sublime ou le plus lumineux, mais il y a le 120 Hz pour la fluidité (la base). Ses 8 GB de RAM et 128 de stockage interne sont suffisants pour la grande majorité des utilisateurs. Son seul petit défaut, c'est la charge de la batterie, limitée à 18W selon la fiche technique de Google. C'est vraiment peu, quand la concurrence chinoise propose du 67W minimum, et grimpe souvent à 120 (avec des risques pour la durée de vie de la batterie, cependant). Cette limite est compensée par la présence de la charge sans fil, rare dans cette gamme de prix.

Conclusions

Si votre budget est de 549€, et que votre but est d'acheter un smartphone intelligent, conçu pour durer dans le temps (7 ans de mises à jour d'Android, étanchéité certifiée), équipé du meilleur logiciel sous Android et ayant des options photos parmi les meilleures, il ne faut plus hésiter. Le Pixel 8A est la meilleure option, et dès lors, l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année, si pas le meilleur, oserai-je dire (à moins d'une très grosse surprise dans les prochains mois). Son seul vrai défaut, selon moi - et Google ne semble pas se préoccuper de cette caractéristique, même pour le haut de gamme - c'est la charge rapide, qui en l'occurrence est presque lente (18W en 2024

© RTL info

Fiche technique

Écran : 6.1 pouces, technologie Smooth Display permettant un taux de rafraîchissement de 60 à 120Hz

: 6.1 pouces, technologie Smooth Display permettant un taux de rafraîchissement de 60 à 120Hz Appareil Photo : Principal : 64MP, champ de vision de 80°, ouverture f/1.89, pixel de 0.8 μm, enregistrement vidéo 4K à 30 et 60 fps, Super Res Zoom jusqu'à 8x. Ultra-large : 13MP, champ de vision de 120°, ouverture f/2.2, pixel de 1.12 μm, correction de l'objectif. Frontal : 13MP, champ de vision de 96.5°, ouverture f/2.2, pixel de 1.12 μm.

: Mémoire et Stockage : 8GB de RAM avec des options de stockage de 128GB ou 256GB.

: 8GB de RAM avec des options de stockage de 128GB ou 256GB. Processeur : Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2.

: Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2. Batterie : 4492 mAh, charge filaire 18W (plutôt lent...), mais charge sans fil certifiée Qi.

: 4492 mAh, charge filaire 18W (plutôt lent...), mais charge sans fil certifiée Qi. Connectivité : WiFi 6E, Bluetooth v5.3.