Les tests de Mathieu: avec le Submarine, l'inventeur de l'aspirateur balais se jette à l'eau

À l'heure où la concurrence redouble d'inventivité dans le domaine des appareils ménagers sur batterie, Dyson doit innover. L'entreprise britannique, toujours pilotée par l'ingénieur visionnaire James Dyson, a lancé le Submarine. Il s'agit d'un accessoire pour le modèle V15s Detect. Ce dernier ne se contente plus d'aspirer mais promet également un nettoyage humide des sols durs, sans recourir au traditionnel torchon ou à la serpillère. Comment fonctionne cette technologie, et parvient-elle réellement à transformer notre manière de nettoyer nos intérieurs ?

L'inventeur du balais aspirateur, copié depuis une dizaine d'années mais rarement égalé au niveau de la performance et de l'ergonomie (et du prix...), doit montrer à une concurrence de plus en inventive qu'il continue d'innover. Cela fait quelques années, effectivement, que Dyson améliore subtilement ses aspirateurs, à l'instar du V15 Detect, intégrant un petit laser permettant de révéler la saleté d'un sol même en plein jour. À lire aussi Test Dyson V15 Detect: un LASER qui promet de rendre visibles les crasses invisibles, pari réussi ? Il était donc temps pour l'entreprise, toujours dirigée par l'ingénieur James Dyson, de passer un cap: celui du nettoyage, et plus uniquement de l'aspiration. Sa première option de 2024 (une deuxième arrive bientôt, mais je ne peux pas vous en parler actuellement) est baptisée Submarine. Il ne s'agit pas d'un nouvel aspirateur, mais d'un nouvel accessoire fonctionnant avec un kit un peu remanié du dernier modèle: le V15s detect submarine (949€). Un prix très élevé, comme souvent avec Dyson, mais vous avez vraiment 2 appareils en 1, pour le coup: l'excellent V15 Detect dont je vous ai déjà parlé, et l'accessoire Submarine, une brosse supplémentaire dont le but, vous l'avez compris, est de laver les sols à l'eau.

Comment ça marche ? L'accessoire Submarine est, à nouveau, un de ces trésors d'ingénierie dont Dyson a le secret. Cette brosse est plus encombrante que les autres, car elle est équipée d'un réservoir d'eau claire, d'une brosse douce rotative et d'un réceptacle pour l'eau sale. De l'eau propre (pas besoin de savon) alimente en continu la brosse douce par le dessus, tandis que l'eau sale est projetée dans le réceptacle par le bas. L'idée est simple, mais pour la transformer en brosse-accessoire facilement utilisable, il a fallu quelques mois de réflexion et de développement. © RTL info Dans la documentation, Dyson recommande de passer d'abord l'aspirateur 'normal', raison pour laquelle l'accessoire Submarine est fourni en kit avec le V15s detect, qui comprend donc la brosse intrégrant le laser vert. Un moyen toujours aussi pratique de repérer puis retirer les crasses et les poussières qui jonchent votre sol. Ensuite, vous retirez cette brosse jaune et vous clipsez le Submarine à la place. L'aspirateur détecte le changement d'accessoire: il cessera d'aspirer mais fera tourner la brosse douce bleue, l'humidifiera en continu et afficher une goutte d'eau et le pourcentage de batterie restante sur le petit écran de contrôle. © RTL info Laver son sol dur (ça ne fonctionnera pas sur une moquette) nécessite de remplir préalablement le petit réservoir d'eau claire (pas besoin de savon, selon Dyson). Il faut donc ouvrir le Submarine pour le séparer en deux, afin de dévisser le capuchon du réservoir pour le remplir. Une opération qui n'a rien de complexe, mais on est habitué à des procédures plus fluides et rapides avec Dyson. Le réservoir n'est pas bien grand (300 ml), vous permettant de laver les sols durant une quinzaine de minutes: j'ai donc dû remplir mon réservoir au milieu pour laver tout mon rez-de-chaussée (environ 80 mètres carrés). © RTL info

Le sol est propre, mais pas l'accessoire La brosse Submarine fonctionne aussi bien que prévu: si vous évitez de passer deux fois au même endroit, le sol ne sera jamais trop humide, il séchera vite et aura un bel aspect propre et lustré. Le résultat est plus uniforme qu'avec une serpillière, car la quantité d'eau est stable, et surtout car la brosse douce qui tourne rapidement a bien le temps de nettoyer et frotter (toujours avec de l'eau propre, contrairement au seau du torchon...). J'ai remarqué deux choses: le Submarine a tendance, bien davantage qu'une brosse d'aspiration standard, à vous tirer vers l'avant, du fait de la résistance accentuée par l'eau. Il faudra donc, avec votre petit bras, résister à votre tour. Vu que l'aspirateur pèse 2,9 kg dont 815 grammes pour l'accessoire de lavage à l'eau, les personnes moins musclées pourraient se fatiguer rapidement. Autre constat: avec sa charnière sur le haut, le Submarine est plus encombrant et aura du mal à passer sous une armoire, sous un fauteuil ou sous un lit. À lire aussi Les tests de Mathieu : ces écouteurs sans fil mesurent votre rythme cardiaque et votre température, de quoi ranger votre montre ? Le seul défaut de cet accessoire lavant, c'est son entretien. Après un nettoyage normal de 10 minutes, même si vous avez préalablement aspiré votre sol dur, le Submarine est encrassé. L'eau sale se retouve bien dans le bac situé sous la brosse, mais un tas de crasses peuvent rester sur la brosse, ou sur les parois. Résultat: il faudra tout passer à l'eau claire quelques secondes dans l'évier, et frotter la brosse bleue avec la main pour nettoyer correctement le Submarine. Vous allez me dire: il faut rincer et tordre une serpillière, c'est vrai. Mais Dyson nous a tellement habitués, avec ses aspirateurs, à vider le réservoir et nettoyer le filtre quasiment sans faire tomber une poussière ni se salir les mains, qu'on est surpris, la première fois. À l'usage, cependant, ça ne prend que 10 secondes et vous pouvez remettre en place, dans son bac afin d'éviter des traces d'eau au sol, le Submarine. Notez que cet accessoire devra probablement rester au sol, au pied de l'aspirateur que vous pourrez suspendre au mur avec le kit fourni (ici, j'ai placé le matériel sur un ancien pied Dyson, toujours compatible car le form factor n'a pas changé depuis quelques années, ce qui est une très bonne chose) : © RTL info