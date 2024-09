Le Portugal sans répit face aux feux de forêt

Attisés par une chaleur étouffante et des vents violents, les trois foyers les plus importants, concentrés dans la région d'Aveiro (nord), avaient déjà brûlé lundi soir quelque 10.000 hectares, soit autant que la surface qui avait brûlé durant tout le reste de l'été, selon un bilan de la protection civile.

Des milliers de pompiers sont mobilisés mardi au Portugal pour venir à bout de feux de forêt qui ont fait au moins trois morts, et ravagé en trois jours une surface supérieure à celle brûlée durant tout le reste de l'été.

Dans l'ensemble du pays, une cinquantaine de foyers actifs mobilisent mardi plus de 3.700 pompiers, plus d'un millier de véhicules et une vingtaine d'avions ou hélicoptères.

La "situation d'alerte", en vigueur depuis samedi après-midi en raison d'un risque d'incendie jugé "maximal" dans une grande partie du pays, a été prolongée jusqu'à jeudi soir.

"Nous allons connaître des heures très difficiles dans les prochains jours", a prévenu lundi soir le Premier ministre Luis Montenegro, qui a annulé tous ses engagements pour mardi.