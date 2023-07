La pneumonie à mycoplasme a disparu depuis la pandémie de Covid

Si les mesures d'hygiène et de lutte contre la pandémie de Covid-19 expliquent la baisse drastique des infections à Mycoplasma pneumoniae, les scientifiques se demandent bien pourquoi la maladie n'a toujours pas refait son apparition. Avec la levée des mesures, d'autres agents pathogènes dont la transmission avait également diminué sont en effet rapidement réapparus.

"Nous partons du principe que les mycoplasmes vont revenir, la question est de savoir quand", ajoute Patrick Meyer Sauteur, de l'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, premier auteur de cette étude publiée dans la revue The Lancet Microbe. Une surveillance a été mise en place au niveau international, car en trois ans l'immunité dans la population a diminué, ce qui pourrait avoir comme conséquences des infections plus graves que par le passé et en plus grand nombre.