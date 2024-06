Assurance chômage: après la dissolution, l'exécutif appelé à abandonner sa réforme

"Nous faisons tout le travail de préparation et ensuite il appartiendra au président de la République, au Premier ministre et à la ministre en charge de voir si les conditions sont réunies pour aller jusqu'au bout et ça sera à eux de le dire dans les prochains jours", a expliqué Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, lundi sur BFM Business.

"C'est le président de la République et le Premier ministre qui décideront", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, mardi sur BFMTV/RMC.

Quand? "Maintenant", a affirmé le ministre des Finances.

"La décision du président de la République n’est pas une remise en cause de ce qui a été fait et construit. On a beaucoup de choses à mettre à notre actif, des réformes courageuses et on veut continuer", a mis en avant le Premier ministre Gabriel Attal devant les députés Renaissance, mardi matin.

Interrogé sur l'avenir de la réforme, le ministère du Travail reste à ce stade silencieux.