Borne veut un "sursaut collectif" contre les violences sexistes dans les transports

"On a besoin d'un véritable changement des mentalités" et de "provoquer un sursaut collectif. (...) Ne gardons pas les yeux rivés sur nos téléphones. Réagissons collectivement, levons les yeux", a ajouté Mme Borne, qui était accompagnée par trois ministres, Clément Beaune (Transports), dont le ministère est à l'initiative et financeur de la campagne, Dominique Faure (Collectivités) et Bérangère Couillard (Egalité).

La Première ministre a ensuite salué des agents de la RATP et les forces de l'ordre. "Ça arrive que des tierces personnes interviennent, mais il faut un certain courage", a témoigné une policière.

Outre les transports collectifs, Clément Beaune va réunir vendredi après-midi le comité dédié à ces violences pour travailler avec le secteur des VTC et des taxis.