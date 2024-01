Cambio franchit le cap du million de trajets

Le système de voitures partagées Cambio a connu une nouvelle année record en 2023, affichant plus d'un million de trajets au compteur, a indiqué mercredi l'entreprise.

"En 2023, notre croissance s'est non seulement affirmée mais également consolidée, preuve que le partage de voiture devient de plus en plus courant dans la mobilité quotidienne", se réjouit Cambio.

"Dans un secteur du carsharing en constante évolution, notre succès démontre notre capacité, après plus de 20 ans, à répondre aux besoins changeants de la mobilité partagée et notre robustesse dans cet environnement incertain", poursuit l'entreprise.