De nombreux retards sur les chantiers en raison des fortes pluies, selon Embuild

Ces derniers jours encore, la Belgique a été copieusement arrosée. Et c'est le cas (presque continuellement) depuis octobre 2023. Selon l'Institut royal météorologique (IRM), une telle situation est tout à fait exceptionnelle et ne se produit qu'une fois tous les 50 ans.

Ces intempéries ont un impact négatif sur l'activité dans la construction. "En raison du temps humide, les travaux de maçonnerie sont plus difficiles, les briques adhèrent moins bien et les mortiers sèchent moins vite. Ces derniers mois, il a aussi parfois été impossible d'assécher les puits nécessaires à la réalisation des fondations d'un chantier. De plus, un chantier de construction devient plus dangereux et moins accessible pour les collaborateurs et les machines de toutes sortes, entre autres à cause des chemins devenus boueux à cause des pluies excessives", liste la fédération.