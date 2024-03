Deux nouveaux programmes renforcer la navigation par satellite européenne

Le premier programme, Genesis, vise à lancer un satellite en 2028 destiné à améliorer le Cadre international de référence terrestre (ITRF) avec une précision de 1mm, et de 0,1mm à plus long terme. Celui-ci sert à établir le système de coordonnées permettant de localiser précisément les observations faites depuis l'espace.

Le contrat pour Genesis, d'un montant de 76,6 millions d'euros a été attribué à un consortium de 14 entreprises emmené par la branche italienne d'OHB.

Le deuxième programme, baptisé LEO-PNT, vise à déployer en orbite basse deux satellites de démonstration qui testeront de nouveaux signaux et bandes de fréquences afin d'accroître la précision et la vitesse du positionnement par satellite.

Ces satellites renforceront les données des constellations Galileo et GPS déjà en orbite à une altitude plus élevée "qui peuvent être vulnérables aux perturbations et interférences liées aux phénomènes naturels" et permettront de fournir des données de positionnement "que les systèmes de navigation par satellite actuels ne peuvent pas atteindre, au coeur des zones urbaines et même à l'intérieur des bâtiments", selon l'ESA.