Elia et Ageas ont pris la tête d'un marché belge bien orienté

Après avoir reçu le soutien d'arGEN-X qui bondissait de plus de 3,3% en début de journée mercredi, l'indice BEL 20 devait hésiter légèrement jusqu'à voir Ageas (42,96) et Elia (100,00) prendre la tête avec des hausses de 2,41% chacune. L'indice bruxellois gagnait finalement 0,67% à 3.832,99 points avec une seule baisse, le recul de 0,66% d'UCB (113,75).

arGEN-X (368,20) ne gagnait plus que 0,60%, Solvay (24,97) et Syensqo (87,16) s'appréciant de 1,71 et 0,52%, Galapagos (30,34) de 0,33%.

AB InBev (56,25) et Lotus Bakeries (8.640) valaient 0,77 et 0,70% de plus que la veille, KBC (69,48) gagnant 0,67% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (56,20) et Cofinimmo (59,10) remonter de 1,35 et 1,90% supplémentaires.