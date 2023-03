La Bourse de Paris s'enfonce avec les banques

La Bourse de Paris a chuté de 2,9% lundi, sa pire journée depuis le 15 décembre, déstabilisée par les craintes d'une contagion après des faillites de banques américaines, qui ont fait plonger les valeurs du secteur dans le monde.

L'indice vedette CAC 40 a fini à 7.011,50 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 20 janvier, après être même passé sous la barre des 7.000 points une partie de la séance.

Sur les deux séances de vendredi et lundi, le CAC 40 a perdu plus de 4% et aligne désormais cinq séances de baisse -- sa plus longue série depuis début décembre -- alors que le marché obligataire s'est nettement détendu.

Initialement, les Bourses "réagissaient plutôt bien" aux mesures annoncées ce week-end par les autorités américaines pour rassurer sur la stabilité du système bancaire après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), note Quentin Doulcet, de Myria AM.