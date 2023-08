La Chine dévoile un projet pour mieux encadrer la reconnaissance faciale

Le recours à cette technologie d'identification des personnes est également de plus en plus courant dans certains lieux privés, notamment à l'entrée de résidences d'habitations, d'entreprises ou dans les hôtels. Le paiement par reconnaissance faciale se développe également.

La Chine est l'un des pays au monde qui compte le plus grand nombre de caméras de surveillance. Les modèles les plus performants sont couplés à la reconnaissance faciale pour faciliter le travail de maintien de l'ordre.

La reconnaissance faciale ne doit toutefois être utilisée "qu'en cas de stricte nécessité" et d'autres moyens doivent prioritairement être utilisés pour la vérification d'identité, stipule le projet de réglementation.

Plusieurs entreprises chinoises sont sur liste noire du Trésor américain, qui les accuse d'avoir mis au point des technologies permettant d'identifier spécifiquement des membres de l'ethnie ouïghoure en Chine, dans un contexte de répression au Xinjiang (nord-ouest).

SenseTime, qui conçoit des applications de reconnaissance faciale et d'image servant notamment à la surveillance des foules et à la vérification d'identité, en fait notamment partie.

Lors d'une exposition en juin à Pékin, un certain nombre d'entreprises avaient présenté à l'AFP des produits capables d'identifier des comportements "indésirables" et de scanner des visages à plus de 100 mètres de distance.