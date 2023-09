La planification écologique va "protéger le pouvoir d'achat", assure Borne

"Les ménages les plus modestes (...) sont ceux qui polluent le moins, mais qui sont les plus impactés par la pollution" et qui "sont les moins armés pour faire face à cette transition", a souligné à l'issue du CNR Noam Leandri, président du collectif Alerte qui rassemble 34 associations de lutte contre la pauvreté. Il réclame des mesures "beaucoup plus concrètes" en leur faveur.

Les représentants des collectivités ont demandé des "moyens adaptés" à cette transition, a rapporté pour l'Association des maires ruraux Yvan Lubraneskin, tandis que pour l'U2P (Union des entreprises de proximité), Michel Picon a réclamé du "temps" pour s'adapter.

En juillet, le gouvernement avait reporté la présentation de cette feuille de route, notamment en raison des émeutes et du remaniement.