Le BEL 20 et ses voisins européens entament l'année dans le vert

Parmi les 4 baisses, Syensqo (93,48) et Aperam (32,76) qui reculaient de 0,8 et 0,3%, Elia (113,10) et Melexis (90,55) cédant 0,2 et 0,8%.

Atenor (7,78) et la BNB (560.00) gagnaient par ailleurs 4,6 et 2,2% supplémentaires en compagnie de SmartPhoto (31,00), en hausse de 4,7%.

Sofina (227,40) et Ackermans (159,70) étaient positives de 0,9 et 0,6%, Umicore (24,97) de 0,3%.

UCB (79.28) et arGEN-X (344,70) s'appréciaient de 0,5 et 0,3%, Galapagos (37,33) gagnant 0,9%.

Mithra (1,35) et Sequana Medical (4,16) valaient enfin 7,7 et 4% de plus que vendredi, Hyloris (13,15) et Onward Medical (3,20) progressant de 3,1 et 3,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,1015 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1070 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 60.620 euros, en progrès de 640 euros.