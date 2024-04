Les futurs pilotes de Brussels Airlines recrutés avant même le début de leur formation

Le transporteur est actuellement en pleine croissance, avec davantage de destinations à desservir et des avions neufs qui rejoignent la flotte. Afin d'accélérer le processus d'intégration des pilotes (First Officers), Brussels Airlines s'est allié avec Skywings Flight Training pour former les candidats au pilotage.

Les premiers étudiants commenceront leur formation à l'automne et les premiers pilotes diplômés travailleront pour Brussels Airlines en 2026. Recrutés avant même le début de leur formation, ils seront immédiatement formés pour obtenir un "Multi Pilot License (MPL)". Cette licence les certifie pour les avions avec plus d'un pilote, comme ceux de la compagnie belge. Les élèves seront également formés sur des simulateurs ?et se familiariseront avec les procédures de leur futur employeur.