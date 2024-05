Moderna enregistre une perte de plus d'un milliard de dollars au premier trimestre

Au premier trimestre 2023, il y avait encore un peu de demande pour le vaccin Spikevax, unique produit de Moderna. Il lui avait rapporté un chiffre d'affaires de près d'1,9 milliard de dollars pour un bénéfice net de 79 millions. Un an plus tard, les ventes du vaccin n'atteignent plus que 167 millions de dollars.

Les pertes enregistrées sur les trois premiers mois de l'année 2024 sont bien moindres que ce sur quoi tablaient les analystes. Moderna a en effet réduit ses coûts sur d'autres pans, notamment en diminuant ses frais de recherche et développement de 6%.