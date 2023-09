Nouvelle-Calédonie: l'avenir du nickel suspendu à la question énergétique

Alors que les prix des matières premières stratégiques comme le nickel flambent sur les marchés mondiaux, les trois usines calédoniennes de raffinage de nickel sont plombées et menacées dans leur survie par leurs coûts de production et leur manque de compétitivité, selon un rapport officiel publié en août.

Tous les acteurs de la filière, élus indépendantistes et loyalistes, industriels et administrations, se sont réunis cette semaine pour tenter de "fabriquer une vision commune" et un "nouveau modèle" autour du nickel, indique-t-on de source gouvernementale. Dans le but d'éviter un crash industriel.

"Le principal enjeu de l'avenir de la filière nickel calédonienne est celui de l'énergie", a indiqué à l'AFP un membre du cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui a participé aux réunions. Il faut faire baisser la facture énergétique exorbitante des usines. "C'est un enjeu de survie", renchérit une source industrielle.

L'extraction et le raffinage du nickel, principale ressource de l'île, consomment "de 75 à 80% de l'électricité consommée sur le territoire". Et les dépenses d'énergie des trois usines "peuvent être deux fois supérieures à celles de leurs concurrents indonésiens", précise le rapport du Conseil général de l'économie et de l'Inspection générale des finances.