Syndicats et direction de l'entreprise Votquenne réunis autour de la même table

Les dirigeants de l'entreprise Votquenne, spécialisée dans les travaux de sous-sol, ont rencontré vendredi matin les responsables syndicaux de la FGTB et de la CSC. Au cours de la rencontre, il fut notamment question des raisons qui ont poussé l'entreprise à vouloir déposer le bilan.

Il y a un peu plus d'une semaine, la direction de l'entreprise avait fait part, en effet, de son intention de déposer le bilan. L'annonce avait particulièrement choqué la septantaine de travailleurs, informés de la nouvelle par voie électronique. Dans une audience devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi qui a suivi, ce dernier a refusé de donner suite immédiatement à la demande de Votquenne, reportant le dossier de quinze jours et donnant ainsi à la direction et aux syndicats la possibilité d'entamer des discussions.

"Vendredi matin, on a d'abord rappelé aux responsables de Votquenne qu'annoncer le dépôt de bilan comme ils l'ont fait allait à l'encontre de toutes les règles", a indiqué Carlo Briscolini, permanent FGTB.