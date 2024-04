Wall Street ouvre en hausse, ne croit pas à l'escalade au Moyen-Orient

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones s'octroyait 0,94%, l'indice Nasdaq s'élevait de 0,64% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,86%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, encouragée par un climat d'apaisement relatif après l'attaque aérienne de l'Iran contre Israël, dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que par un nouvel indicateur américain.

L'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction du territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une frappe, le 1er avril, sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas (Syrie), attribuée à Israël.

"Cela a inversé le mouvement initial de fuite vers les actifs jugés sûrs, et ensuite, il y a eu les ventes de détail, les deux faisant grimper les taux", a poursuivi l'analyste. "Mais le marché actions a l'air de se dire que si les taux montent, c'est que l'économie reste en croissance. Et cela lui convient."

"Il semble que les tensions entre Israël et Iran ne vont pas mener à un élargissement du conflit" au Moyen-Orient, a commenté Karl Haeling, de LBBW.

La presque totalité des missiles et drones ont été détruits avant de toucher le territoire israélien. Il s'agissait de la première attaque directe de l'Iran contre l’État hébreux.

"La réaction positive des marchés semblent défier la raison", a reconnu, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour l'analyste, elle s'explique par le fait que "l'attaque a été déjouée et n'a pas fait de dégâts importants en Israël", et par "l'espoir que les deux camps ont montré les muscles et que le conflit ne va pas tourner à la guerre totale".