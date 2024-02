Wall Street termine en ordre dispersé, record pour le Dow Jones

Le Dow Jones a gagné 0,33%, l'indice Nasdaq a cédé 0,30% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,09%.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, lundi, le Dow Jones enregistrant un nouveau record en clôture sur un marché en consolidation, privé d'évènement marquant et qui attend déjà la publication d'un indicateur d'inflation mardi.

Wall Street a signé une progression lors de 14 des 15 dernières semaines, une première depuis 1972, conclue par un record du S&P 500 au-delà du seuil symbolique des 5.000 points, vendredi.

"Le marché a besoin de reprendre son souffle de temps en temps", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "C'est sain. On a beaucoup monté en très peu de temps. Cela me semble raisonnable d'évoluer en dents de scie pour un jour ou deux, voire même un peu plus."

En grande partie responsable du parcours flamboyant de Wall Street depuis un an, les vedettes du secteur technologiques ont ainsi repris quelques forces, à l'instar de Microsoft (-1,26%), Apple (-0,90%) et Amazon (-1,21%).