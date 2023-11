WDP vise une augmentation de capital de 300 millions d'euros

Les actions nouvelles donneront droit aux bénéfices et au dividende de l'exercice 2023 en cours, payables en mai 2024, indique WDP.

Ces investissements englobent des opérations en France et en Allemagne pour poursuivre le développement d'une plateforme paneuropéenne d'immobilier logistique, une acquisition à haut rendement d'un cluster logistique urbain en Roumanie, et des développements propres supplémentaires sur les marchés principaux, en particulier en Belgique et aux Pays-Bas.

WDP souhaite doubler ses nouveaux investissements en 2023, qui atteindront environ 440 millions d'euros.

La société confirme par ailleurs ses prévisions pour 2023, avec un résultat EPRA (résultat courant provenant des activités opérationnelles stratégiques) de 1,40 euro par action (+12% en glissement annuel) et un dividende de 1,12 euro brut par action (+12%). WDP vise un résultat EPRA par action de 1,50 euro en 2025.