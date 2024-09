Coup d'envoi de la Fashion Week de Milan dans un contexte morose

Partager:

Gabriel BOUYS Milan donne mardi le coup d'envoi de sa Fashion Week, qui dévoilera les tendances de la mode femme printemps-été 2025 lors d'une édition marquée par un ralentissement de ce secteur crucial pour l'économie italienne. Le chiffre d'affaires de la mode italienne a baissé de 6,1% au premier semestre, et les prévisions tablent sur un recul de 3,5% sur l'ensemble de l'année par rapport à 2023, selon des chiffres de l'institut Fashion Economic Trends publiés par la Chambre nationale de la mode italienne.

Les résultats semestriels des grands groupes du luxe confirment ce ralentissement après des années de croissance à deux chiffres. Le géant français du luxe LVMH, qui possède les maisons italiennes Fendi et Loro Piana, a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 1%, à 41,7 milliards d'euros. Son rival Kering, propriétaire de Gucci et Bottega Veneta, a vu ses revenus plonger de 11%, à 9 milliards et Richemont a clôturé le premier trimestre de son exercice 2024 (avril-juin) avec des ventes en repli de 1%, à 5,27 milliards. Marco BERTORELLO Cette situation pousse les maisons à restructurer (un changement de pied qui a entraîné la première grève chez Gucci en novembre 2023), à réorganiser leurs équipes (d'où un mouvement de chaises musicales des PDG et des directeurs artistiques des grandes maisons), et à diversifier leurs activités (notamment dans l'hôtellerie de luxe).

C'est dans ce contexte morose que Fendi ouvrira le bal mardi après-midi, tandis que le reste de la semaine sera rythmé par les défilés notamment de Prada, Gucci, Bottega Veneta, Versace et Dolce & Gabbana. Le calendrier reste toujours dense, avec d’ailleurs un jour en plus par rapport aux éditions précédentes. 174 rendez-vous sont programmés jusqu'à dimanche: 57 défilés physiques et huit en ligne, 70 présentations, six présentations sur rendez-vous et 33 événements. Giorgio Armani a de son côté exceptionnellement choisi New York pour présenter ses collections femmes le 17 octobre. - 5% du PIB italien - L'iconique couturier de 90 ans sera tout de même présent avec deux défilés jeudi pour sa ligne Emporio Armani, suivis d'une grande fête dans le cadre du théâtre futuriste de son QG milanais. Marco BERTORELLO