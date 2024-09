Keir Starmer à Rome pour parler immigration avec Giorgia Meloni

Elu en juillet, il a immédiatement été confronté aux plus importantes émeutes qu'ait connues le Royaume-Uni depuis 2011 et qui ont visé des mosquées et des centres d'hébergement pour migrants un peu partout dans le pays.

La visite de M. Starmer en Italie a suscité des critiques jusque dans ses propres rangs.

La députée travailliste Kim Johnson, interrogée par le quotidien The Guardian, a ainsi regretté qu'il "aille chercher des enseignements auprès d'un gouvernement néo-fasciste".

Au contraire, à Rome le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a exprimé sa "grande satisfaction face à l'intérêt du Premier ministre britannique pour le modèle italien".

- Baisse des arrivées en Italie -

L'accord signé entre Rome et Tirana prévoit l'ouverture d'un premier centre dans le port de Shengjin (nord de l'Albanie) destiné à enregistrer les demandes d'asile, et d'un second dans la même région, où ils seront hébergés dans l'attente du traitement de leur demande.

Ces deux centres - financés et gérés par l'Italie, sur le territoire d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne (UE) mais y aspire - pourront accueillir jusqu'à 3.000 migrants arrivés en Italie par voie maritime.

Les migrants dont la demande d'asile sera rejetée seront renvoyés dans leur pays d'origine, tandis que ceux dont la demande est acceptée seront admis en Italie. Une différence notable avec l'ex-projet de Londres, aux termes duquel les demandeurs envoyés au Rwanda n'auraient pas pu recevoir l'asile au Royaume-Uni.

Le premier de ces centres pour migrants en Albanie devait ouvrir début août, mais a pris du retard.

Parallèlement, l'Italie de Mme Meloni a signé des accords avec la Tunisie prévoyant des aides financières en contrepartie d'efforts accrus pour réduire les départs de migrants, ainsi qu'avec la Libye, en vertu duquel l'Italie fournit une formation et un financement aux garde-côtes libyens afin d'endiguer les départs de migrants ou de renvoyer en Libye ceux qui sont déjà en mer.

Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur, les arrivées de migrants par la mer ont considérablement baissé depuis le début de l'année : 44.675 entre le 1er janvier et le 13 septembre, contre 125.806 lors de la même période de 2023.

L'Organisation internationale des migrations et les ONG de secours des migrants en Méditerranée font toutefois valoir que les facteurs expliquant ces tendances sont multiples et qu'une partie des candidats à l'entrée dans l'UE ont tout simplement changé d'itinéraire.

Sur les huit premiers mois de l'année, les "détections" de migrants clandestins franchissant les frontières de l'UE ont diminué de 39%, selon l'agence Frontex. Mais si la route migratoire des Balkans et de Méditerranée centrale ont vu les flux nettement baisser (-77% et -64% respectivement), celle d'Afrique de l'Ouest et la frontière terrestre orientale ont enregistré de fortes hausses (+123% et 193% respectivement).