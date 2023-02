Les Belges Vasile Usturoi et Idris Legenasse médailles d'argent à Debrecen

Vasile Usturoi s'est incliné sur décision unanime des cinq juges face au Kazakh Serik Temirzhanov en moins de 57 kilos.

Usturoi, champion d'Europe, avait successivement éliminé le Thaïlandais Sarawut Sukthet (4-1) en demi-finale, le Kazakh Sanzhai Seidekmatov (5-0), l'Ouzbekh Bakhtiyor Asadov (4-1) au deuxième tour et le Hongrois Istvan Bundovics (5-0) au premier.

Idris Legenasse a lui été déclaré battu par Uulu Erkin Adylbek en moins de 86 kilos, la majorité des juges ayant accordé la victoire au représentant du Kirghizistan. Le Belge avait pourtant bien commencé en remportant le premier round.

En demi-finale Legenasse avait éliminé l'Australien Billy McAllister, qui a abandonné au deuxième round, et avant cela le Lituanien Arunas Dudenas (5-0). Il était bye au premier tour.

Exempté du premier tour, Yassine Arfa s'est en revanche incliné 0-5 au second contre le Kazakh Santal Toltayev en moins de 63,5 kilos, alors que Mehdaoui Azzedine échouait sur un score identique contre l'Allemand Assan Hansen, dans la même catégorie

Ce sont au total 294 boxeurs et boxeuses de vingt-six pays des quatre continents, 189 hommes et 105 femmes, qui ont concouru sur trois rings dans 25 catégories de poids (13 masculines et 12 féminines), cette semaine à Debrecen.