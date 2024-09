L'indépendantisme essoufflé au moment de célébrer la fête annuelle de la Catalogne

OSCAR DEL POZO

Au moment de célébrer mercredi la traditionnelle fête annuelle de la Catalogne, le mouvement indépendantiste de cette région espagnole est dans le creux de la vague, laminé par les divisions et, pour la première fois depuis plus de dix ans, à l'écart du pouvoir local.

Comme souvent ces dernières années, les principales organisations ne défileront pas ensemble, et c'est donc en ordre dispersé et en divers endroits de Barcelone et d'autres villes que les Catalans sont invités à battre le pavé.