L'Ukraine dénonce "l'hypocrisie" de Lavrov à l'ONU

Kiev a dénoncé mardi "l'hypocrisie" du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a présidé la veille à New York un Conseil de sécurité sur la "défense des principes" de la Charte de l'ONU.

Lundi, le ministre russe a affirmé que le système des Nations unies "vit une crise profonde", accusant les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, d'en être responsables.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est à New York depuis lundi, alors que la Russie assure jusqu'à la fin du mois d'avril la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU.

Mardi, il doit présider une session de débats sur la situation au Moyen-Orient et donner une conférence de presse, après plus d'un an d'invasion en Ukraine.