Scholz à Solingen après l'attaque meurtrière qui ébranle l'Allemagne

M. Scholz, accompagné par des dirigeants régionaux, s'est recueilli sur les lieux de l'attaque de vendredi soir, qui a fait trois morts et huit blessés lors de festivités locales, et s'est entretenu avec des forces de l'ordre.

Après une journée de cavale, un Syrien de 26 ans s'est rendu samedi soir aux autorités et a déclaré, selon la police, "être responsable" du crime.

L'attentat renforce la pression sur le chef du gouvernement à une semaine d'élections régionales à haut risque dans deux Etats de l'est de l'Allemagne. Il doit s'exprimer plus tard devant la presse.

L'EI a revendiqué cet acte et assuré que l'assaillant avait agi "pour venger les musulmans de Palestine et de partout ailleurs", selon un communiqué du groupe jihadiste transmis via son organe de propagande Amaq.

Le suspect voulait "tuer le plus grand nombre possible de personnes", a estimé le parquet fédéral de Karlsruhe qui a fait état dimanche de "forts soupçons d'appartenance" à l'organisation jihadiste Etat islamique.

THOMAS KIENZLE

"Il a poignardé à plusieurs reprises et de manière ciblée, dans le dos, le cou et le torse, des visiteurs du festival", a décrit le parquet.