Allemagne: l'extrême droite attendue en force dans deux élections régionales

Ces élections à valeur de test en Saxe et en Thuringe interviennent un peu plus d'une semaine après le triple meurtre au couteau imputé à un Syrien dans cette commune de l'ouest, qui a bouleversé le pays et relancé un vif débat sur l'immigration.

Une victoire de l'AfD à un scrutin régional constituerait une première dans le pays depuis l'après-guerre, même s'il est improbable que la formation dirige un gouvernement, les autres partis refusant toute coalition avec lui.

Et elle enfoncerait encore un peu plus le très impopulaire gouvernement de coalition du chancelier avec les Verts et les libéraux du FDP, à un an des élections législatives de 2025.

- Scholz sous pression -

Son parti social-démocrate tombe autour de 6% dans les deux régions, selon les sondages.

Les quelque 3,3 millions d'électeurs en Saxe, et 1,7 million en Thuringe pourront voter à partir de 06h00 GMT, les premières estimations étant attendues peu après la fermeture des bureaux de vote vers 16H00 GMT.