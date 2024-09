Emmanuel Macron toujours au pied du mur pour Matignon

"On avance. Les critères du président restent la +non censurabilité+" par l'Assemblée du futur locataire de Matignon "et la capacité à faire des coalitions", a expliqué à l'AFP un proche du président.

Une "erreur de méthode" et un "problème de fond", a estimé son prédécesseur François Hollande mercredi soir sur TMC.

"Sur la méthode, Emmanuel Macron pense qu'il va régler lui-même la question de la gouvernabilité". "C'est une erreur, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider", a développé l'ancien président.

Et "un problème de fond": "Emmanuel Macron ne veut pas changer de politique" et "ce qui fait blocage, c'est la question de savoir jusqu'où le Premier ministre pourrait aller dans la remise en cause" des réformes accomplies depuis 2017 par le président, a-t-il poursuivi.