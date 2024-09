Signé Giltay: "Un jour sans fin" en France, un nouveau nom circule pour le poste de Premier ministre

L'équation est toujours la même, la France Insoumise et le Rassemblement National, les deux extrêmes du spectre politique, annoncent qu'ils voteront une motion de censure. Or, à eux deux, ils rassemblent à peu près 330 députés sur 577, la majorité est à 289, le gouvernement serait immédiatement renversé.

Aujourd'hui, c'est le nom de Michel Barnier qui revient avec insistance. Ne me demandez pas comment Emmanuel Macron l'a sorti de son chapeau, mais son nom a commencé à circuler en début de soirée avant d'être repris partout. Un scénario qu'on a déjà connu vendredi avec Bernard Cazeneuve, puis lundi avec Laurent Wauquiez et puis hier avec Xavier Bertrand. "Caramba, encore raté", aurait dit un héros d'Hergé.

Un défi pour Macron

Le défi d'Emmanuel Macron est de trouver un candidat ou une candidate qui ne déclencherait pas le veto d'un de ces deux groupes parlementaires.

Côté gauche, il existe, c'est François Ruffin, mais tous les autres partis n'en veulent pas, donc exit François.

Côté droit, le chef de l'État pensait avoir trouvé la perle rare avec Xavier Bertrand. Mais il existe une inimitié profonde entre le président des Hauts-de-France et la fille de Jean-Marie Le Pen qui s'affrontent depuis des années sur le même territoire. Donc, bye bye Xavier.

Michel Barnier

Et voilà donc Michel Barnier. Ce Savoyard de 72 ans, gaulliste à l'ancienne, est entré en politique à 18 ans. Il a pratiquement tout fait, élu local, député, sénateur, ministre plusieurs fois sous Balladur et sous Chirac, commissaire européen à deux reprises et récemment négociateur du Brexit pour l'Union Européenne. Ça devrait l'aider à manœuvrer sur la mer démontée d'une Assemblée tonitruante. Et il en a vu d'autres.