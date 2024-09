Les Républicains conditionnent leur participation au gouvernement au programme de Barnier affirme Wauquiez

Les Républicains décideront de leur participation au gouvernement en fonction du programme de Michel Barnier sur le pouvoir d'achat, les finances publiques, l'immigration et la sécurité, ont indiqué Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau à l’issue de leur rendez-vous avec le Premier ministre vendredi matin.

"On veut sortir la France du blocage et on a dit qu'on assumerait nos responsabilités. Mais on ne le fera que sur un programme qui donne la garantie de répondre aux préoccupations des Français et rien d'autre", a déclaré à la presse Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée aux côtés de son homologue du Sénat.

"Rien n'est décidé et c'est en fonction de ce programme que les décisions seront prises", a-t-il ajouté, en énumérant les "priorités" de la droite: "le pouvoir d’achat par le travail et pas par l'assistanat, les questions de sécurité et d’immigration", ainsi que les services publics comme l'éducation et la santé. Bruno Retailleau a réclamé "de l’ordre dans les comptes" et "dans la rue" avec "moins d’immigration, plus de sécurité".

Selon M. Retailleau, une des premières questions qui a été posée à Michel Barnier a porté sur sa marge de manœuvre par rapport au président de la République, "si ce sera un Premier minstre collaborateur, auquel cas ce pourrait être sans nous, ou est-ce qu'il sera un Premier ministre de plein exercice" parce que "ce n'est pas l’Élysée qui détermine et conduit la politique de la nation".