L'Abbé Pierre, un mythe rattrapé par des accusations d'agressions sexuelles

PHILIPPE HUGUEN

Accusé par plus de 20 femmes de violences sexuelles, l'Abbé Pierre, mort en 2007, fut pendant un demi-siècle l'infatigable défenseur des démunis, des sans-toit et des sans-droits, ce qui lui valut le soutien et l'admiration des Français, dont il était l'une des personnalités les plus aimées.

Le curé des pauvres, de son vrai nom Henri Grouès, décédé à l'âge de 94 ans, restait dans le souvenir cette frêle silhouette drapée dans sa soutane ou son long manteau noir, portant béret, canne et godillots.